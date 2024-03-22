Barolar Birliği'nden seçmenler için hukuk rehberi

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçiminde, seçmenlere hukuki anlamda yardımcı olması amacıyla Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından seçmenler ve müşahitler için hazırlanan seçim rehberi TBB'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.ANKARA (İGFA)- TBB, seçmenler için hukuk, müşahitler için seçim rehberini yayımladı.

Seçmenler için hukuk rehberinde; seçmenin tanımı, kimlerin nerelerde oy kullanabileceği, seçim kurullarının oluşumu, seçim ve sandık çevresinin tanımlarına yer verilen rehberde, seçim sürecine ilişkin kural ve yasakların yanı sıra seçim kurullarının kesin olmayan kararlarına kimlerin nasıl itirazda bulunabileceğine ilişkin bilgiler yer aldı.

Müşahitlere de rehber olan TBB, hazırladığı rehberde ise, müşahitlerin seçim günü olan 31 Mart sabahı itibarıyla yapmaları gerekenleri anlatan sandık başı görev kontrol listesinin yanı sıra 33 ayrı konuda şikayet dilekçeleri şablonlara yer verdi.

Tüm yurttaşların online olarak ulaşabildiği rehber basılı olarak da 81 ildeki Barolara ve TBMM'de temsilcisi bulunan siyasi partilere gönderileceği kaydedildi.

TBB Seçmenler İçin Hukuk Rehberi'ne ulaşmak için tıklayabilirsiniz

TBB Müşahitler İçin Hukuk Rehberi'ne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.