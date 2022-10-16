Barolar Birliği mağdurlara destek için Amasra'da

Türkiye Barolar Birliği, maden ocağında yaşanan patlamanın mağdurlarına destek için Amasra'ya gitti.BARTIN (İGFA) - Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama sonucunda 41 emekçinin hayatını kaybetmesi tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez ile birlikte bu büyük acıyı paylaşmak, mağdur ailelerin yanında olmak ve hukuki süreci Bartın Barosu ile birlikte takip etmek amacıyla Amasra’ya gitti.

Burada ilk olarak olayın olduğu andan itibaren gelişmeleri takip ederek ailelerle birlikte olan Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat Parlatır, Yönetim Kurulu üyeleri ve meslektaşlarla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, patlamaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayı iki hukuk örgütünün birlikte kuracakları ve konunun uzmanı meslektaşların da yer alacağı ortak bir komisyonla ve koordinasyon içerisinde yürütme kararı alındı. Aynı zamanda Avukatlık Kanunu’nun Türkiye Barolar Birliği ve Barolara verdiği sorumluluk gereğince ihtiyaç duyan ailelere hukuki yardımda bulunmak ve onların yanında yer almak konusundaki kararlılık dile getirildi.

Daha sonra Birlik Başkanı Sağkan ve Başkan Yardımcısı Suiçmez, Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat Parlatır, Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu ve katılan meslektaşlarla birlikte patlamanın meydana geldiği maden ocağına gelerek hayatını kaybeden işçilerin yakınları ve kurtarma çalışmalarına katılanlarla görüştü.

Birlik Başkanı Sağkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, işletmenin yürüttüğü faaliyetlerde gerekli denetimlerin yapılıp yapılmadığını, ihmallerin bulunup bulunmadığını araştıracak makam Cumhuriyet Başsavcılıkları olduğunun altı çizildi.

Türkiye Barolar Birliği olarak bizim varlık sebepleri olarak Avukatlık Kanunu’ndan aldıkları yetkiyle yürütülen soruşturmanın sonucunda gerçekten kamuoyu vicdanını tatmin edecek bir sonucun ortaya çıkartılması için etkin bir rol üstlenmek olduğu belirtilen açıklamada, "Bu sonucun bağımsız bir yargı sistemi içerisinde değerlendirilip kamuoyuyla paylaşılması aslında yargı sisteminin tüm milletimize olan borcudur. Bu borucun yerine getirilmesinde ise savunma makamı olarak biz üzerimize düşen bütün görev ve sorumluluklarımızı yerine getireceğiz" ifadeleri yer aldı.