Barış Pınarı ve Zeytin Dalı'nda 3 terörist etkisiz!

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinin gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ettiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1580204146480668673