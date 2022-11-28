Barış Pınarı ve Zeytin Dalı'nda 14 terörist etkisiz!

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonları sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1597131363928272896