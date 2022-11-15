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Barış Pınarı'nda iki günde 10 terörist etkisiz!
GÜNDEM 15.11.2022, 17:38
Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10’a yükseldi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde iki gündür etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a çıktı. Mehmetçik, teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1592516966186876929
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