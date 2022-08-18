Barış Pınarı'nda 9 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1560157660590346242