Barış Pınarı'nda 7 terörist etkisiz!
Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hale getirmeye devam edildiğine dikkati çekilerek, "Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere Mehmetçiklerimiz, başarılı bir operasyon ile müdahale etti. Operasyonda 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilerek tünel kazma girişimi engellendi" ifadeleri yer aldı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1700095950792925577
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