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Barış Pınarı'nda 5 teörist etkisiz halde!
GÜNDEM 10.10.2022, 12:39
Barış Pınarı'nda tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler ile Millî İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde düzenlenen operasyona ilişkin bilgi verdi.
Bakanlık, söz konusu operasyonda tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1579392657788440577
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