Barış Pınarı'nda 4 terörist etkisiz!

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik; karşısına çıkmaya cesaret edemeyen ve masum insanları hedef yapacak kadar kalleş olan korkaklara gereken cezayı inlerinde vermeye devam ediyor! ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1592048866240909312