Barış Pınarı'nda 2 terörist etkisiz!

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirdi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1570718154883727360