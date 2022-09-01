Barış Pınarı'nda 2 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.ANKARA (İGFA) - Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, teröristlerin taciz ateşlerinin cezasız kalmadığının altı çizildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1565229523960053762