Barış Pınarı'nda 11 terörist etkisizleştirildi

Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ettiğini duyurdu.

Bakanlık, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li teröristin TSK unsurlarınca etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1532259623725580289