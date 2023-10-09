Barış Pınarı Harekâtı'nda 4. yıl paylaşımı
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "4 yıl önce bugün başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile Kahraman Mehmetçik, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine büyük bir darbe indirdi" ifadeleri yer aldı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 4 yıl önce başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili videolu paylaşımda bulundu.
Bakanlık hesabından yapılan paylaşımda "4 yıl önce bugün başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile Kahraman Mehmetçik, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine büyük bir darbe indirdi. Terör koridoru hayali kuran teröristleri hendeklere gömen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi selamlıyor, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman Gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1711341652835479702
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