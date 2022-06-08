Barajlara hiç su girmezse Bursa'nın 227 günlük suyu kaldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kış baraj havzalarında yeterli kar yağışının olmadığını belirterek, geçen yıl mayıs ayındaki yüzde 100 doluluğa karşı bu yıl doluluğun yüzde 73’lerde kaldığını belirterek, tasarrufun önemine dikkati çekti.BURSA (İGFA) - Son 30 yılın en kurak yılı ve son 100 yılın en kurak kış mevsiminin yaşandığı 2020 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan tedbirlerle bir gün bile susuzluk yaşamayan Bursa, benzer susuzluk sorunu ile yeniden karşı karşıya kaldı.

Özellikle Bursa’nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Doğancı ve Nilüfer baraj havzalarına yeterli kar yağışının olmaması nedeniyle, kamuoyunu bilgilendirmek ve vatandaşları tasarruflu olmaya davet etmek amacıyla basın toplantısı düzenlendi.

"BARAJLARA HİÇ SU GİRİŞİ OLMAMASI DURUMUNDA 227 GÜNLÜK SUYUMUZ KALDI"

BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Devri İzgi, mevcut durum ve BUSKİ’nin 2022 eylem planı hakkında bilgiler verdi. Halen barajlardaki ortalama doluluğun yüzde 73 seviyesinde olduğunu ifade eden İzgi, hiç su girişi olmaması durumunda Bursa’nın 227 günlük suyunun kaldığını sözlerine ekledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, DSİ, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, ilgili akademik odalar ve BUSKİ yetkililerinin katıldığı toplantıda, mevcut durumu ve izlenecek yol haritasını değerlendirdi.

Su rezervlerindeki düşüşe dikkat çeken Başkan Aktaş, 2021 yılında barajların besleme havzasına yeterli hatta memnuniyet verici miktarda kar yağışı düştüğünü ve barajlardan rekor sayılabilecek hacimde su elde edildiğini söyledi.

SUSUZLUK KAPIDA

Bu yıl olağan yağış mevsiminde barajların besleme havzasına yeterli kar yağışı düşmediğini ifade eden Başkan Aktaş, barajların genel doluluk oranı 2022 Mayıs ayı sonlarında yüzde 73 seviyesini gördükten sonra, yetersiz yağış, tükenen kar stokları ve havaların ısınmasıyla artan tüketime bağlı olarak düşüş trendine girdiğini belirterek, kuyuların kurak yıllarda en kritik su kaynağı hâline geldiğini ve 2020 yılında Vakıf, İsmetiye ve Ürünlü bölgelerinde toplam 74 yeni sondaj kuyusu açtıklarını hatırlattı.

TASARRUF UYARISI

Tüm bunların yanında tarım kesiminin sulama suyu taleplerini karşılamak noktasında da gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Su tasarrufuna dikkat edelim. Hepimizi ilgilendiren bu önemli konuda gerekli hassasiyeti gösterelim. Alarm durumu belki ağır bir ifade olabilir ama yani tablonun böyle olduğu bir ortamda tüm kurum ve kuruluşlar olarak el birliği içerisinde bu süreci aşmalıyız” açıklamasında bulundu.