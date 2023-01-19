Bankaların promosyon komedisi!

Türkiye’de son aylarda gündemi sıkça meşgul eden promosyon sorununa bir tepki de Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü çalışanlarının şikayetleri eklendi. Öz Sağlık-İş Sendikası Bingöl Şube Başkanı Ercan Anacur, “Bankalar artan ekonomik maliyetler karşısında promosyonlarda artış yapmak bir yana önceki tekliflerini de düşürdü” dedi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bilindiği üzere son aylarda Türkiye genelinde birçok bakanlık ve kurum banka promosyonlarını güncellemek amacıyla bankalarla yeni anlaşmalara imza attı. Bazı kesimler yapılan anlaşmalardan memnun kalırken, bazı kesimler ise kendilerine yapılan teklifler karşısında oldukça tepki gösterdi.

Son olarak Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü promosyon ihalesinde banka tarafından verilen en yüksek teklif büyük tepki çekti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Öz Sağlık-İş Sendikası Bingöl Şube Başkanı Ercan Anacur, “Çalışan kardeşlerimizin zorlaşan ekonomik koşullarda daha iyi teklifler beklediği banka promosyonu konusunda maalesef bankalar komik tekliflerle masaya oturmakta. Bankalar artan ekonomik maliyetler karşısında promosyonlarda artış yapmak bir yana önceki tekliflerinin de düşürdü" dedi.

Bankalardan aylar önce 16 bin TL promosyon teklif edilirken bugün gelinen noktada maaşların son yapılan zamlarla yüzde 30 artış gösterdiği ortamda promosyonların en az bu oranda artmasını beklerken tam tersine, daha fazla bir azalma ile 12 bin TL teklif edildiğini kaydeden Anacur, "Birçok kurum bu miktarın iki katı miktarlara sözleşme yaparken Aile ve Sosyal Politikalar personeline yönelik bu tutumu anlamış değiliz. Konunun muhataplarının çalışanlara karşı daha duyarlı olmasını temenni ediyor, gerekirse ilgili bakanlığın bakanlık nezdinde bu anlaşmaları imzalaması gerektiğini belirtiyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi.