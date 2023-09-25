Bandırma'da elektrik hatlarında itfaiye destekli temizlik
UEDAŞ, denize yakın bölgedeki elektrik şebekesini boydan boya yıkayarak temizliyor. Enerji sürekliliğini korumak için yapılan bu temizlik işlemi izleyenleri şaşırtıyor.BALIKESİR (İGFA) - Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, hizmet bölgesindeki Bandırma’da denize yakın lokasyondaki elektrik şebekesini Bandırma İtfaiyesi’nin desteğiyle yıkayarak temizledi.
Bölgede Ağustos, Eylül aylarında gece ve sabaha karşı oluşan çiğ olayının izolatörlerde oluşturduğu elektrik atlamalarını gidermek için yapılan temizlik işlemi sayesinde oluşabilecek arızalar minimuma indiriliyor.
Yıkama işlemi sırasında başta iş sağlığı güvenliği ve şebeke güvenliği için bölgede planlı kesinti sağlandı.
Kir, toz ve tuzdan arındırılan elektrik şebekesinin temizlik anları ise vatandaşların şaşkın bakışlarına neden olurken bölge halkının beğenisini topladı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|5
|15
|2. Galatasaray
|5
|13
|3. Trabzonspor
|6
|12
|4. Rizespor
|6
|11
|5. Beşiktaş
|5
|10
|6. Kayserispor
|6
|9
|7. Konyaspor
|6
|9
|8. Kasımpasa
|6
|9
|9. A.Demirspor
|5
|8
|10. Hatayspor
|6
|7
|11. Alanyaspor
|6
|7
|12. Ankaragücü
|6
|6
|13. Antalyaspor
|6
|6
|14. Karagümrük
|6
|6
|15. Sivasspor
|6
|6
|16. Pendikspor
|6
|4
|17. Başakşehir
|5
|3
|18. Gaziantep FK
|6
|3
|19. İstanbulspor
|4
|2
|20. Samsunspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|6
|12
|3. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|4. Kocaelispor
|6
|12
|5. Bodrumspor
|6
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Keçiörengücü
|6
|11
|8. Gençlerbirliği
|6
|10
|9. Göztepe
|6
|8
|10. Şanlıurfaspor
|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Sakaryaspor
|6
|5
|15. Giresunspor
|6
|4
|16. Altay
|6
|4
|17. Tuzlaspor
|6
|3
|18. Ümraniye
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|6
|15
|4. Tottenham
|6
|14
|5. Arsenal
|6
|14
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|6
|16
|2. Girona
|6
|16
|3. Real Madrid
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Atletico Madrid
|5
|10
|6. Valencia
|6
|10
|7. Rayo Vallecano
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|9
|9. Cadiz
|6
|8
|10. Real Betis
|6
|8
|11. Osasuna
|6
|7
|12. Villarreal
|6
|7
|13. Getafe
|6
|7
|14. Deportivo Alaves
|6
|6
|15. Las Palmas
|6
|5
|16. Mallorca
|6
|5
|17. Sevilla
|5
|4
|18. Celta Vigo
|6
|4
|19. Granada
|6
|3
|20. Almeria
|6
|2