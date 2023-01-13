Bandırma Belediyesi gençlerin giysilerini yıkıyor!

Bandırma Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere ve üniversite öğrencilerine ücretsiz olarak hizmet verecek olan Giysi Yıkama Merkezi’ni hizmete aldı.BALIKESİR (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla, insan odaklı projeler geliştirmeye devam eden Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, bu projelerden bir yenisini daha hayata geçirdi.

Çamaşırlarını yıkama imkânı bulamayan üniversite öğrencilerine ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik ücretsiz olarak hizmet verecek olan “Giysi Yıkama Merkezi” faaliyetlerine başladı. Hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet verecek olan “Giysi Yıkama Merkezi,” Paşabayır Mahallesi 1013 Sokak No:5/1 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası’nda yer alıyor.

Hayata geçirilen hizmet ile ilgili konuşan Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, üniversite öğrencilerine seslenerek, “Sevgili Genç Kardeşlerim; Bu dönemde öğrenci olmanın zorunluklarının farkındayız. Ülkemize faydalı bireyler olmak adına ailelerinizden uzakta eğitimlerinizi sürdürme çabası içerisindesiniz. Merak etmeyin bu zor günler geride kalacak. Bizler bu süreç içerisinde sizlere yardımcı olmak adına adımlar atıyoruz. Giysilerini yıkama fırsatı bulamayan öğrencilerimiz için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü hizmet binası çatısı altında Giysi Yıkama Merkezimizi faaliyete geçirdik,” dedi.

“Bu hizmetten öğrencilerimizin yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelerimiz de faydalanabilecektir,” ifadesinde bulunan Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “Sıcak çorba servisi gibi üniversite öğrencilerimizin hayatını kolaylaştırmaya yönelik hizmetlerimizle birlikte, öğrenci yurdu projemiz de hızla yükseliyor. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik erzak, sıcak yemek ve giysi desteklerimizle beraber evde temizlik hizmeti gibi çeşitli sosyal yardım ve hizmetlerimiz de artarak devam ediyor,” cümleleriyle sözlerini noktaladı.