Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'dan 2023 mesajı

Balıkesir'in Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, hemşehrilerinin yeni yılını yayınladığı mesajla kutladı.BALIKESİR (İGFA) - Bandırma’nın kültür, sanat, tarih ve sporun yanı sıra doğayı ve yeşili de seven insanların yaşadığı bir şehir olduğunu her fırsatta dile getiren Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, bu yıl yayınladığı yeni yıl mesajında yeşil alanların önemine dikkat çekti. Özellikle pandemi döneminde, yeşil alanların şehir hayatında ne denli önem teşkil ettiğini tüm dünyanın bir kez daha anladığını hatırlatan Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, bu noktada projeler geliştirmeye devam ettiklerini işaret etti.

Yakın dönemde açılışları gerçekleştirilecek olan Levent ve Paşabayır Mahallelerindeki seyir terasları ve Sunullah Mahallesi’ndeki kafe, park ve yeşil alanları kapsayan sosyal saha başta olmak üzere, toplam alanı 30 bin metrekarenin üzerindeki çok sayıda yeni çocuk parkı projesini de hayata geçirdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “Kent ekosisteminin en önemli bileşenlerinden biri yeşil alanlardır,” ifadelerini kullandı.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, yeni yıl mesajında şu sözlere yer verdi; “Bandırma kültürün, sanatın, tarihin ve sporun kenti olduğu kadar, aynı zamanda da doğayı ve yeşili seven insanların yaşadığı bir kenttir. Özellikle pandemi sürecinde, yeşil alanların şehir planlamasındaki önemi tüm dünyada daha da iyi anlaşıldı. Biz de bu noktada insanların nefes alabileceği, keyifle vakit geçirip mutlu anılar biriktirebileceği insan odaklı çok sayıda projemizi hayata geçirdik. Sevgili Hemşehrilerim, tüm hayallerinizin ve dileklerinizin gerçek olacağı bir yıl diliyorum. 2023’ün sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesi temennisiyle, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”