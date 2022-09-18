Balkanlardan yine yağış kütlesi geliyor! Türkiye'de bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Marmara Bölgesi, Manisa, Bolu, Karabük, Sinop, Giresun Trabzon ve Rize çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Marmara Bölgesi, Manisa, Bolu, Karabük, Sinop, Giresun Trabzon ve Rize çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetlice (30-50 km/sa), öğle saatlerinden itibaren ise Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli (30-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah saatlerinde güney, öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli (30-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 36°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Bolu, Karabük ve Sinop çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 32°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 40°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 36°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 37°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 32°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz’de fırtına; Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı ile gece saatlerinde doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneybatıdan 5 ila 7; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı ile akşam saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren doğusu 8 kuvvetinde; Dalga:1,5 ila 2,5 m, doğusu akşam saatlerinden sonra yer yer 3,5 m; Görüş: Orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan, öğle saatlerinde batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 5 ila 7, güneyi güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege’ de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı yer yer 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
|İmsak
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|10. Kasımpaşa
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|P
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|11
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|10
|4. Boluspor
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|10
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|10
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|3
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|2
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|P
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|15
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|7
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|7
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|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
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|P
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|13
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|12
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|12
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|17. Getafe
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|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1