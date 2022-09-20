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Balkanlar’dan Bursa'ya gelen öğrencilerin Osmangazi'de 'Fetih' yolculuğu

GÜNDEM 20.09.2022, 14:03
Balkanlar’dan Bursa'ya gelen öğrencilerin Osmangazi'de 'Fetih' yolculuğu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen Balkan Gençlik Zirvesi Kültür Gezisi programına katılan öğrenciler, Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdi.BURSA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Balkan ülkelerinde yaşayan gençlerin kültürel ve sosyal yönden gelişmeleri için düzenlediği Balkan Gençlik Zirvesi’ne; Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ile Yunanistan’dan toplam 175 öğrenci katıldı.

Program kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler, ilk olarak Tarihi Bursa Mehter Takımı’nın konserini dinledi.

Daha sonra Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği 16 büyük tabloyu inceleyen misafirler, müzede yer alan geleneksel çiniler, kütüphane ve konferans salonları hakkında da bilgilendirildi.

Fetih gününün canlandırıldığı 42 metre açıklığındaki dev kubbe altında farklı duygular yaşayan öğrenciler, ev sahipliğinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

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