Son Dakika

Balkan Şehirleri İşbirliği Platformu Kuruldu

GÜNDEM 28.10.2023, 11:15
Balkan Şehirleri İşbirliği Platformu Kuruldu

Balkan Şehirleri İşbirliği Platformu ilk toplantısını Edirne Valisi Vali Yunus Sezer başkanlığında yaptı.Erdoğan DEMİR ( EDİRNE İGFA)
Balkan ülkelerindeki şehirler ile yapılan işbirliği ve çalışmaların tek elden yürütülmesi amacıyla, Edirne Valisi Yunus Sezer’in talimatları ile kurulan Balkan Şehirleri İşbirliği Platformu ilk toplantısını yaptı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, toplantı öncesinde yaptığı değerlendirmede, “Balkanların başkenti konumundaki Edirne, köklü tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve her daim bu müstesna konumunu bugüne dek korumuştur. Edirne, sadece Balkan coğrafyasında değil burada yaşayan soydaşlarımızın da gönül coğrafyasında her daim yerini almıştır. Edirne, Balkan ülkelerindeki birçok şehirle, yine birçok kurum aracılığı ile çeşitli alanlarla işbirliği yapmış ve yapmaya devam ediyor. Bu işbirliklerinin daha etkin ve verimli olması ve tek elden yürütülmesi amacıyla ‘Balkan Şehirleri İşbirliği Platformu’nun kurulumunu gerçekleştirdik. Şehrimize, bölgemize ve tüm Balkanlara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Dış Ticaret ve Yatırım, Turizm (Sağlık, İnanç, Kültür, Alışveriş, Gastronomi), Kültür ve Sanat, Tarım, Eğitim, Gençlik ve Spor, Yerel Yönetimler ve STK’lar, Doğal Afet ve İnsani Yardım gibi konularda çalışma yürütecek olan Balkan Şehirleri İş Birliği Platformu Yürütme Kurulu, Danışma Meclisi, Çalışma Grupları ve Sekretaryadan oluşacak.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 27
2. Galatasaray 9 25
3. Kasımpasa 10 18
4. A.Demirspor 9 17
5. Beşiktaş 9 16
6. Kayserispor 10 16
7. Trabzonspor 9 15
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 9 14
10. Sivasspor 9 10
11. Alanyaspor 9 10
12. Ankaragücü 9 9
13. Karagümrük 9 9
14. Antalyaspor 9 9
15. Konyaspor 9 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Kocaelispor 9 19
3. Göztepe 9 17
4. Bodrumspor 9 17
5. Gençlerbirliği 9 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Keçiörengücü 9 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Sakaryaspor 9 12
11. Erzurumspor 9 10
12. Şanlıurfaspor 10 10
13. Adanaspor 9 9
14. Boluspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 9 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 9 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. M.City 9 21
3. Arsenal 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Aston Villa 9 19
6. Newcastle 9 16
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Chelsea 9 12
11. Crystal Palace 10 12
12. Wolves 9 11
13. Fulham 9 11
14. Brentford 9 10
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Luton Town 9 5
18. Burnley 9 4
19. Bournemouth 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Girona 11 28
2. Real Madrid 10 25
3. Barcelona 10 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Valencia 10 14
9. Real Betis 10 14
10. Osasuna 10 13
11. Getafe 10 11
12. Las Palmas 10 11
13. Sevilla 9 9
14. Villarreal 10 9
15. Cadiz 10 9
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Mallorca 10 8
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 10 3