Balkan Masası'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

CHP İzmir Balkan sorumlusu ve İl Başkan Yardımcısı Görkem Duman başkanlığındaki Balkan Masası, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - CHP İzmir Balkan sorumlusu ve İl Başkan Yardımcısı Görkem Duman başkanlığında Balkan Masası'nda bulunan belediye meclis üyeleriyle beraber CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Balkan Masası'nı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

CHP İl Başkan Yardımcısı ve Balkan Masası sorumlusu Görkem Duman ziyaretle ilgili şöyle konuştu; "İzmir Balkan Masası olarak partimizin grup toplantısına katıldık ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgilendirdik. Daha sonra CHP Genel Merkez Balkan Masası sorumlusu Faik Öztırak'ı ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgi verirken fikir alışverişinde de bulunduk.

İzmir Milletvekillerini de ziyaret ederek çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında bilgi verdik.

CHP Balkan Masası güçlenerek camiamız adına faydalı ve kıymetli işler yapmaya devam ediyor.

Ayrıca, geçtiğimiz haziran ayında Genel Başkanımızın katılımıyla İzmir'de Balkanlı hemşehrilerimizle bir araya geldiğimiz 'Büyük Balkan Buluşması'ndan hatıra fotoğrafını Genel Başkanımıza hediye ettik."