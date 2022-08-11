Balın dozunu kaçıran boz ayının sağlık durumu iyi... Bakanlık boz ayıya isim arıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de bitkin halde bulunan ve balın dozunu kaçıran boz ayının sağlık durumun iyi olduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA)- Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'nin Yığılca ilçesinde bitkin halde bulunan yavru boz ayı için isim aradıklarını duyurdu.

Düzce’de bitkin halde bulunan yavru boz ayının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten bakanlık, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tedavinin sürdüğü kaydedildi.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balın dozunu kaçıran sevimli “kızımıza” bir isim verelim, adıyla yaşasın" iletisi beğeni alırken, yüzlerce kişi tarafından yeniden iletildi.

https://twitter.com/TCTarim/status/1557658416599932928