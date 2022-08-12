Balın dozunu kaçıran ayıya isim bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya 'Balkız' isminin verildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de balı fazla kaçırıp bitkin halde bulunan ayıya isim arayışındaydı.

Sosyal medya hesabından verilen isim önerileriyle bakanlık ayının isminin bulunduğunu duyurdu.

https://youtu.be/IzEv1ZwDeY0

"KIZIMIZ ADIYLA YAŞASIN"

Paylaşımda, Sevimli ayıcığımızın adı “Balkız” Kızımız adıyla yaşasın. Balkız’ın sağlık durumu gayet iyi en kısa sürede yaşam alanına bırakağız" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/TCTarim/status/1558014855336136705