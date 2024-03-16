Balıkesir’in potansiyeli hayallerin ötesinde

100 damızlık koç ve 13 yem ezme makinesinin üreticilerle buluştuğu dağıtım töreninde, “Balıkesir’in potansiyeli tahayyül ettiklerimizin daha ötesinde” diyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlık olarak hedefledikleri pek çok şeyin Balıkesir’de, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından hayata geçirilmiş olduğunu gördüklerini, bunun da kendilerini gururlandırdığını söyledi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’i kırsal kalkınmanın başkenti haline getiren proje ve yatırımlarını çeşitlendiren ve artırarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi son olarak, kendi Damızlık Merkezlerinde yetiştirdiği 100 damızlık koçu Altıeylül ve Karesili yetiştiricilere dağıttı. Bunun yanı sıra 2 ton yem ezme kapasitesine sahip 13 adet yem ezme makinesinin üreticilere dağıtıldığı “Damızlık Küçükbaş Hayvan ve Yem Ezme Makineleri Dağıtımı Töreni”, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

ŞEHİRDE AHENK YAKALADIK

Bu projeyi 2020 yılından bu yana yapageldiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Özellikle kadınlarımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Balıkesir’de bir ahenk yakaladık. Sayın Bakanımız bu sizin duruşunuzla da doğru orantılı. Büyükşehir, ilçe belediyeleri, il ve ilçe müdürlükleri yapıcı yaklaştıkça, beraber çalıştıkça güzel projeler hayata geçiyor, sorunlar hızlı çözülüyor. İyi ki varsınız. Bereket toprakta. Sizlerin desteği, üreticilerimizin emeği ve gayretiyle topraklarımızın bereketini artırmaya devam edeceğiz” dedi.

BAKANLIĞIMIZ HEP YANIMIZDA

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu zamana kadar Balıkesir’in yanında olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, “Bakanlığımızın Balıkesir’imize ve üreticilerimize büyük destekleri oldu. Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz öncülüğünde üreticilerimizi güçlendiren projeler hayata geçirildi. Bundan sonraki süreçte de Bakanlığımızın bize olan desteklerinin artarak devam edeceğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

‘BAŞKANIMIZ, BAKANLIK OLARAK HEDEFLEDİKLERİMİZİ YAPMIŞ’

Güçlü Türkiye’nin güçlü tarımdan geçtiğine vurgu yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Türkiye’nin ikinci yüzyılını inşa etmek üzere, çiftçimizin ve üreticimizin faydasına olacak ne varsa Bakanlık olarak yapmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki, aile işletmelerimiz güçlü, üretimleri sürdürülebilir olsun. Sürdürülebilir üretimin verimli ve aynı zamanda kaliteli olmasını istiyoruz. Bu noktada Bakanlık olarak onlarca desteğimiz var. Çok önemli bir şey var ki, ben bu konuda değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızı canı gönülden tebrik etmek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Bakanlık olarak bizim çok istediğimiz şeyi Balıkesir’de yapmış, bizleri gururlandırdı. Bizlerin sadece bir şeyi planlaması ya da uygulamak için mevzuat çıkarmasının bir adım daha öteye gidebilmesi ancak ve ancak yerel yönetimlerin buna katkı vermesiyle olur” dedi.

‘BALIKESİR’İN POTANSİYELİ TAHAYYÜL ETTİKLERİMİZİN DAHA ÖTESİNDE’

Bakan Yumaklı sözlerine şöyle devam etti; “Görüyorum ki Balıkesir’in potansiyeli, bizim bu zamana kadar tahayyül ettiklerimizin daha ötesinde. Bu nedenle bizlerin daha fazla gayret etmesi, daha fazla sizlerin yanında olması lazım. Balıkesir’in bu potansiyelini hep beraber, hem ülkemizin ihtiyacını karşılayacak şekilde hem de ihracat yaparak ülkemize ve Balıkesir’e döviz kazandıracak, üreticilerimize daha fazla kazandırır hale getirmek istiyoruz. Sulama projeleriyle ilgili müjdeler verdik. Bu zamana kadar yapılan baraj, gölet ve sulama projelerinin bundan sonra devamıyla alakalı, devam edenlerin hızlıca bitirilmesi, yapılması gereken sulama ve su depolama projelerini de en kısa sürede tamamlayarak Balıkesir’in potansiyeline ulaşması için her şeyi yapacağız. Sonuçlandığında hepimizin göğsünü kabartan imkanlar üreticilerimizle buluşmuş olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘bizi tutabilene aşk olsun’ sözünü tekrarlamak istiyorum. Değerli üreticilerimiz yeter ki sizler üretin, Bakanlığımızla yerel yönetimlerimiz ile hemen yanı başınızdayız. Hepimizi tutabilene aşk olsun.”