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Balıkesir’in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu başladı

GÜNDEM 04.11.2023, 14:00
Balıkesir’in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi’nin desteği ile Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ‘Balıkesir’in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu’ başladı. Sempozyum, yarına kadar devam edecek.BALIKESİR (İGFA) - Antik Çağ’dan günümüze kadar; Roma, Bizans, Karesi, Osmanlı Devleti, Cumhuriyet Dönemi ve özellikle de Milli Mücadele’de üstlendiği öncü rol ile her zaman önemli bir şehir olan Balıkesir’in, kültürel mirasının korunması kapsamında ilki geçtiğimiz yıl yapılan ‘Balıkesir’in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu’nun ikincisi gerçekleştiriliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi’nin desteği ile Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğinde 5 Kasım Pazar gününe kadar sürecek olan çalıştayda; Balıkesir’in kadim tarihi ve kültürel mirasının tespitinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla alanında uzman birçok konuşmacı bildirilerini sunuyor. Yüz yüze ve çevrimiçi olarak düzenlenen sempozyum, Balıkesir’e ait kültürel miras bağlamında ortak kültür, dil, tarih, edebiyat, coğrafya, sanat, musiki, mimari, din, eğitim vb. konuları içeren bildirilerin yer alacağı yeni bilimsel çalışmalara da ışık tutmayı amaçlıyor.

ÇALIŞMALAR ÖDÜL GETİRİYOR

Sempozyumda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel mirası koruma konusunda gerçekleştirdiği çalışmaları detaylı bir şekilde aktaran Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Koray Karabulut, bu konudaki çalışmalarından dolayı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda 2020 yılında Metin Sözen Büyük Ödülü’nü bu yıl da Jüri Özel Ödülü’nü kazandıklarını söyledi. 

Balıkesir’in kültürel mirasının korunması noktasında önemli bir oluşum olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) da sempozyum alanına stant açarak şehrin geleneksel el sanatları ve kılık kıyafet kültürünü yansıtan ürünlerini sergiledi. 

Programa, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a vekaleten Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin katılarak konuşmacılara çiçek takdim etti.

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