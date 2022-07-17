Balıkesir ve Aydın'daki orman yangınları kontrol altında

Orman Genel Müdürlüğü, Balıkesir'in Kepsut ile Aydın'ın Nazilli ilçelerinde öğleden sonra çıkan yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına 18 helikopter, 10 uçak, 74 arazöz, 12 dozer ve 415 personelle müdahale etti.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen her iki yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, saat 20.40 sıralarında yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

https://twitter.com/hasansildak/status/1548734484056604674

Orman Genel Müdürlüğü ise yaptığı paylaşımda Balıkesir ve Aydın'daki orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurarak, "Emeğinize sağlık Ormanın Kahramanları" paylaşımında bulundu.

https://twitter.com/OGMgovtr/status/1548734650096525314