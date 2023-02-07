Balıkesir Valisi Osmaniye'de görevi devraldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Osmaniye bölgesinde koordinasyonu sağlamak amacıyla görevlendirilen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Osmaniye Koordinasyon merkezinde görevi devraldı.OSMANİYE (İGFA) - İçişleri Bakanlığı tarafından Osmaniye bölgesinde koordinasyonu sağlamak amacıyla görevlendirilen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Osmaniye Koordinasyon merkezinde görevi devraldı. Türkiye’nin tek yürek olduğunu yineleyen Başkan Yılmaz, “Valimiz Hasan Şıldak ile birlikte Osmaniye koordinasyon bölgesine ulaştık. Milletçe zor bir imtihandan geçiyoruz. Tüm gayretimizle bu günleri atlatacağız. Dualarımız enkaz altında olan vatandaşlarımızla...” dedi.