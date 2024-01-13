Balıkesir Erdek Kastri’de tapular şubatta

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Erdek İlçesi’nin Kastri Mevkii’ndeki yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanda vatandaşın imar sorununu çözüyor. Şubat ayı içerisinde vatandaşlar 20 yıldır bekledikleri tapularına kavuşacak.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Erdek İlçesi’nin Kastri Mevkii’ndeki 20 yıldır çözülmeyi bekleyen imar problemini çözüyor. Yaklaşık 2 milyon metrekarelik ve bin parsellik bölgede binlerce tapuyu ilgilendiren mülkiyet sorunu için aylardır sürdürülen çalışmalar neticeleniyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatı ile başta Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy olmak üzere tüm paydaşlarla uzun bir süredir çalıştıklarını, sonunda Erdek halkının yüzünü güldürecek sonuca ulaşacaklarını açıkladı.

BÜYÜKŞEHİR KONUYA İRADE KOYDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatı ile ortaya bir irade koyarak çalışmaları başlattıklarına dikkat çeken Genel Sekreter Dr. Mustafa Küçükkaptan, “Bölgede binin üzerinde parsel var. Hissedarları da düşünürsek binlerce tapu ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak fedakârlıklarda bulunduk. Ekstra hiçbir talepte bulunmadık, konunun sadece çözüm tarafında olduk” dedi.

TAPULAR ŞUBAT AYINDA DAĞITILACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Yücel Yılmaz’a sıklıkla tapuların ne zaman verileceği hakkında sorular geldiğini söyleyen Dr.Küçükkaptan, “Tapu Müdürlüğümüz ile sık sık görüşüyoruz. Süreç tamamlanmak üzere. Tapu Müdürlüğü, herhangi bir sorun ile karşılaşmazsa tapu tescil işlemlerini gerçekleştirip Şubat ayı içerisinde ile ilçe belediyesine teslim edecek. Vatandaşlarımız da ilçe belediyesinden hızlı bir şekilde tapularını alacak. Yıllardır kanayan bir yarayı daha çözdüğü için Başkanımız Yücel Yılmaz’a teşekkür ederim” dedi.