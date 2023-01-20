Balıkesir Edincik'e çağ atlacak temel

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Edincik tarihinin en büyük projesi olarak adlandırılan Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı’nın temeli törenle atıldı.BALIKESİR (İGFA) - Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, halkın yararına hizmet edecek insan odaklı projelerinden bir yenisini daha hayata geçiriyor.

Bugüne dek iki adet gündüz bakım evini, destek-eğitim kurs merkezini, engelsiz yaşam kampını, asfalt tesisini, taziye evlerini, seyir teraslarını ve çok sayıda yeşil alanı söz verdiği gibi Bandırma’ya kazandıran Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, adaylığı sürecinde sözünü verdiği bir diğer proje olan Edincik Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı’nın temelini de düzenlenen tören ile attı.

Edincik Mahallesi’nin tarihi dokusuna uygun ve aynı zamanda da günümüz ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek tam donanımlı bir yaşam merkezi olarak tasarlanan proje, tamamlandığında 3 bin 364 metrekarelik bir alanı kapsayacak.

Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, yaptığı konuşmada Edincik’in tarihi ve kültürel dokusu açısından çok önemli bir mahalle olduğuna dikkat çekerek Edincik için aktif şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı Projesi’nin de Edincik’in tarihi dokusunu ve kültürünü mimarisiyle yansıtacak bir yapı olacağını kaydeden Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “Aday olduğumuzda vatandaşlarımıza çok büyük projeler vadetmemiştik ama çok büyük projeler gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin hayatlarına dokunan, temel ihtiyaçlarını karşılayacak butik projeler hayata geçireceğimizi söylemiştik. Edincik Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı Projesi de o projelerden biri. Edincik, Büyükşehir Yasası sonrası Bandırma’nın bir mahallesi olduğunda çok fazla hizmet göremedi. Bizim dönemimizde yapmış olduğumuz tasarruflar ve iyi ekonomi politikaları sayesinde bu büyük yatırımımızı Edincik’e kazandırıyoruz. Sade Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanımızı değil, Edinciğimizin tarihine, kültürüne, turizmine hizmet edecek bir de konak restore ediyoruz,” dedi.

Edincik’e bir de içinde düğün salonu yer alan seyir terası sözü verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “Edinciğimizin yollarını da yapıyor, gerçekten en iyi hizmeti veriyoruz. İnşallah daha güzel işleri hep birlikte gerçekleştireceğiz diyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum,” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Edincik Buhye Cami İmam Hatibi Salih Toker’in dua okutmasıyla tören devam etti.

Son olarak, protokol üyeleri tarafından butonlara basılarak Edincik Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı’nın temeli alkışlar eşliğinde atıldı.