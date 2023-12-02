Balıkesir'de 'Ufuktaki Yeni Türkiye' konferansı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Uluslararası Vuslat Platformu tarafından düzenlenen “İkinci Yüzyıla Girerken Ufuktaki Yeni Türkiye” başlıklı konferansta siyaset, bilim, eğitim ve sağlık konuşuldu.BALIKESİR (İGFA) - Uluslararası Vuslat Platformu tarafından düzenlenen "İkinci Yüzyıla Girerken Ufuktaki Yeni Türkiye" başlıklı konferanslar; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Siyaset, sağlık, bilim ve eğitimin konuşulduğu, 3 gün süren konferanslara çok sayıda milletvekili, belediye başkanı, siyasetçi, farklı üniversitelerden akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanı, sanatçı ve gazeteciler katıldı. Programın açılış konuşmalarını gerçekleştiren şef, seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor, Balıkesir’in gastronomik değerleriyle ilgili açıklama yaparken Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu ise uyuşturucu ile mücadele süreci ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

‘ŞEHRE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ VAR’

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, “Biz Balıkesir’i seven insanlarız. Bu şehre karşı bir sorumluluğumuz var. Çok çalıştık, çok şey başardık” dedi. Balıkesir’in marka şehir yolculuğundan bahseden Başkan Yücel Yılmaz, “Biz şehrimizi ‘dağlarından yağ, ovalarından bal akan şehir’, ‘iki deniz bir şehir’, ‘50 peynirli şehir’ diyerek anlatıyoruz. Tarım, hayvancılık, turizm ile uğraşıyoruz ama sanayimiz de çok güçlü” açıklamasında bulundu.

HAVA ALMAK İÇİN BALIKESİR

Balıkesir’in özellikle sütü ve peyniriyle çok ünlü olduğunu vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, “Hava atmak istiyorsanız Türkiye’nin herhangi bir yerine gidin. Ama hava almak istiyorsanız Balıkesir’e gelin diyoruz. Herkesin bütçesine uygun tatil yapabilme, sağlıklı yaşayabilme imkânı sunan bir şehiriz” dedi.

İstişarenin önemine vurgu yapan Uluslararası Vuslat Platformu ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Müslümanların birlik içinde olması gerektiğini ifade etti. Darbeler ve darbe girişimleriyle her 10 yılda bir Türk gençliğine zarar verildiğini ifade eden Cebeci, 'Bu ülkede artık barışı sağlayacak, ötekileştirmeyecek, farklı düşüncesine rağmen kucak açacak ve bağrına basacak bir düşünceye sahip olmalıyız. Tek vücut olup bir binanın tuğlaları gibi kenetlenen Müslümanlar olmalıyız” dedi.

ÇOK SAYIDA OTURUM

3 gün boyunca devam eden program kapsamında; Türkiye ve dünyada ilaç sektöründen Türkiye Yüzyılında İletişime, beyin göçü ve gençliğin yüzyılından, siyasette sivil toplum perspektifine, dünya basının Filistin ve Gazze’ye yönelik bakışından ikinci yüzyılda üniversite gençliğine kadar birçok farklı konuda çok sayıda oturum gerçekleştirildi.