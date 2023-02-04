Balıkesir'de şehre vefa meclisi kuruldu

Balıkesir Kent Konseyi çatısı altında Şehre Vefa Meclisi kuruldu.BALIKESİR (İGFA) - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Çalışma Grubu’nun başarısından dolayı meclise dönüştürülmesi kararıyla gerçekleştirilen Şehre Vefa Meclisi Genel Kurulu sonucunda Gökmen Karadağ, oy birliğiyle Şehre Vefa Meclisi Başkanı seçildi.

Kent vizyonunun ve hemşehricilik bilincinin geliştirilmesi, kent hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, yönetişim, katılım, çözümde ortaklık ilkelerinin hayata geçirilmesi amacıyla kurulduğu günden bu yana çalışmalarını başarıyla sürdüren Balıkesir Kent Konseyi çatısı altında, Şehre Vefa Meclisi kuruldu. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Balıkesir Kent Konseyi Şehre Vefa Meclisi Genel Kurulu, Balıkesir Kent Konseyi faaliyetlerinin yer aldığı video gösterimiyle başladı.

“TÜRKİYE’DEKİ KENT KONSEYLERİNE ÖRNEK OLACAK”

Gösterimin ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, Kent Konseyi’nin 2 buçuk yılda kat ettiği yoldan söz ederek konuşmasını şöyle devam ettirdi:

“Balıkesir Kent Konseyi Genel Kurulu’nda; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Çalışma Grubu’nun ‘Şehre Vefa Meclisi’ adıyla sahaya çıkması ve Kent Konseyi çatısı altında bir meclis olarak yapılandırılması yönünde bir karar aldık. Bu güne kadar; Gençlik Meclisi’ni, Kadın Meclisi’ni, Engelsiz Şehir Meclisi’ni Türkiye’ye örnek olacak bir şekilde yapılandırdık. Burası bir Kuvayı Milliye Şehri’dir diyerek Genel Kurul Kararı ile Kuvayı Milliye Meclisi’ni kurduk. İlk Genel Kurul’da kurduğumuz çok sayıda çalışma grubundan biri olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Çalışma Grubu, pandemi dönemi de dâhil olmak üzere bu şehrin zaten mayasında olan yardımlaşma ve dayanışma ruhunu da arkalarına alarak Türkiye’ye örnek olacak çalışmalar gerçekleştirdi. Önceki Genel Kurulumuzda, çalışma grubu bir öneri sunarak meclis olmak istediklerini belirttiler. Genel Kurul da oy birliğiyle kararını aldı. Bu günde Genel Kurulu’muzu yaparak ilk adımı atıyoruz. Türkiye’deki Kent Konseylerine örnek olacak bir çalışma. Bu sürece katılan gönüllü arkadaşlara ve çalışma grup başkanımız Gökmen Karadağ’a çok teşekkür ediyorum. Balıkesir Kent Konseyi çatısı altında el birliğiyle güçlenerek hizmet üretmeye devam edeceğiz.”

Açılış ko