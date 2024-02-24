Son Dakika

Balıkesir'de orduevleri taşınıyor

GÜNDEM 24.02.2024, 09:33
Balıkesir'de orduevleri taşınıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesirlilerin bir hayalini daha gerçeğe dönüştürüyor. Şehrin en merkezi konumunda bulunan orduevleri, imzalanan protokol kapsamında taşınacak hemen ardından başlayacak restorasyon çalışmalarıyla vatandaşların kullanıma açık müze, sanat ve kültür merkezi olarak bütüncül bir projeyle kent meydanına kazandırılacak. BALIKESİR (İGFA) - Gece gündüz demeden Balıkesir için çalışan ve 5 yıllık dönemde şehrin çehresini aydınlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tarihi bir projeyi hayata geçiriyor. Bölge için yeniden bir milat kabul edilecek projeyi hazırlayan Başkan Yücel Yılmaz ‘Koruma Amaçlı Balıkesir Kent Meydanı Düzenlemesi’ni başlatıyor. Balıkesirlilerin on yıllardır hayalini kurduğu; toplu taşıma merkezinden Orduevlerini, belediye binasını, Şeyh Lütfullah Camisi ve çevresini içine alan bölge, şehrin tarihi siluetini ortaya çıkaracak aynı zamanda modern, nitelikli, konforlu ve işlevsel alanlarla vatandaşların kullanımına açık olacak. “Koruma Amaçlı Balıkesir Kent Meydanı Düzenlemesi” kapsamında en önemli adım olan Balıkesir Orduevlerinin müzeye ve sanat merkezine dönüştürülmesi protokolü; Milli Savunma Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından imzaladı. 

HER ŞEY EN İNCE AYRINTISIYLA DÜŞÜNÜLDÜ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yücel Yılmaz, Balıkesir için çok önemli ve tarihi bir protokole imza attıklarını ifade ederek “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Milli Savunma Bakanlığı arasında arkamda görmüş olduğunuz tescilli 2 bina artık Balıkesir Büyükşehir Belediyesi uhdesinde şehre hizmet vermeye başlayacak. Orduevi olarak hizmet veren tesislerin yerine başta Onhann Otel olmak üzere tüm subay, astsubaylarımız geçici bir süre burada hizmet alacak. Daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz; kaliteli, güncel koşullara uygun, askerlerimiz ve yakınları için Orduevi inşa edecek, anahtar teslim olarak. Amacımız; burada Cumhuriyet Meydanı’nı genişletmek ve ferahlatmak. Orduevinin hemen arkasında lokal olarak kullanılan ve tescili olmayan binanın yıkımını hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Karesi ve Altıeylül Belediyesi olarak kullanılan binayı da yıkarak burayı tarihi görünümüne kavuşturup, meydanı açacağız.” dedi. 

“BALIKESİR’İN TARİHİ DOKUSUNA ÖNEMLİ BİR DOKUNUŞ”

Çok kısa bir sürede çalışmaları tamamlayacaklarını vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz “Bu şekilde Balıkesir’imizi hem tarihi siluetine kavuşturmuş olacağız hem de kentimize iki tane değerli eser kazanmış olacak. Atatürk’ün istasyondan gelip, kaldığı tarihi binayı (Subay Orduevi) Atatürk ve Kuvayı Milliye Müzesi olacak. Astsubay Orduevi olan bina da şehrimize sanat galerisi, kültür evi olarak hizmet edecek. Her ikisinin de imzasını atmış olmanın hemşehrilerim adına gururunu yaşıyorum. Bu şehrin on yıllardır arzu ettiği bir beklentiydi. Biz de bunu gerçekleştirdik. Çok kısa zaman içerisinde yeni haliyle Balıkesir’e hizmet etmeye devam edecek iki tarihi binamız. Bu tarihi imzanın altında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milli Savunma Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizzat kendileri konuyla yakından ilgilendi. Balıkesir Kent Meydanı’na, Balıkesir tarihi dokusuna çok önemli bir dokunuş yapıldı.” diye konuştu. 

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 69
2. Fenerbahçe 26 67
3. Trabzonspor 26 43
4. Beşiktaş 26 43
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 27 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 26 33
10. Samsunspor 27 33
11. A.Demirspor 26 32
12. Ankaragücü 27 32
13. Kayserispor 27 32
14. Hatayspor 26 29
15. Alanyaspor 26 29
16. Karagümrük 26 28
17. Gaziantep FK 26 28
18. Pendikspor 26 26
19. Konyaspor 26 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 23 55
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 23 43
4. Bodrumspor 23 42
5. Sakaryaspor 23 40
6. Bandırmaspor 24 37
7. Boluspor 23 36
8. Ahlatçı Çorum FK 23 35
9. Gençlerbirliği 23 33
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Ümraniye 24 28
13. Manisa FK 23 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 24 15
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 25 56
3. Arsenal 25 55
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 25 44
7. Brighton 25 38
8. Newcastle 25 37
9. West Ham United 25 36
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 25 25
15. Crystal Palace 25 25
16. Nottingham Forest 25 24
17. Everton 25 20
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 25 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Girona 25 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 25 49
6. Real Sociedad 26 40
7. Real Betis 25 39
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Villarreal 26 29
13. Deportivo Alaves 25 28
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 25 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 25 14
20. Almeria 25 8