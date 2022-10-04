Balıkesir'de okulun çatısına GES kurdular... Sattıkları elektrikle laboratuvar yaptılar

Bursa TEK Enerji’nin çatısını güneş enerjisi panelleriyle donattığı Balıkesir’deki eğitim kurumu, 2 yılda 50 bin TL’den fazla gelir elde etti. Tüketim fazlası elektriğin satışıyla kurulan laboratuvarlarda yenilenebilir enerji eğitimi veriliyor.BURSA (İGFA) - Balıkesir’de hizmet veren Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi, Bursa TEK Enerji’nin çatısına kurduğu güneş enerjisi santrali (GES) sistemi ile kendi elektriğini üretirken fazla tüketimin satışıyla da 2 yılda 52 bin TL’ye yakın gelir sağladı.

FAZLA ELEKTRİK, LABORATUVARLARDA KULLANILIYOR

Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi’nin çatısına kurulumunu yaptıkları GES panellerini Enerji Sistemleri Mühendisi Rabia Başaran ile birlikte inceleyen Bursa TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, yenilenebilir enerji açısından çok verimli özelliklere sahip olan Türkiye'de GES kullanımının yaygınlaştırılmasını çok önemsediklerini söyledi.

Burhaniye’deki okulun hayata geçirdiği proj ile, enerji maliyetlerini kısılmasıyla tasarruf sağladığı gibi artı gelir getirerek de tüm kamu kurumlarına örnek teşkil ettiğine dikkati çeken Şahintaş, "Tüketim fazlasından elde edilen gelirle kurulan laboratuvarlarda öğrencilerin yenilenebilir enerji alanında eğitim almaları, geleceğimiz adına umut aşılıyor. Ülkemizin, 2030’a kadar 40 gigavat seviyesine ulaşarak enerji açığını kapatması için yatırımcının önünün açılması, teşvik edilmesi büyük önem arz ediyor. Bu nedenle başta Okul Müdürümüzü ve tüm ekibi duyarlı davranışlarından ötürü kutluyorum. Böyle rol model bir çalışmaya öncülük yaptığımız için gururluyuz, mutluyuz” dedi.

‘HİBE DESTEĞİNDEN FAYDALANDILAR’

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın hibe desteğinden yararlanmak için öncelikle projenin hayata geçirilmesi gerektiğini, okul bütçesinin olmamasından dolayı birçok firmaya başvurduklarını ve sadece TEK Enerji’nin kendilerine el uzattığını anlatan Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan da, “Güneşten Üret, Kendin Tüket” adlı proje kapsamında kurulan GES’ler ile elektrik ihtiyacımızı karşılarken, para da kazanmaya başladıklarını açıkladı.

Sistem sayesinde şu ana kadar aylık 5 bin TL, yıllık 60 bin TL’yi bulan elektrik faturasından kurtulduklarını belirten Müdür Kuştutan, "Ayrıca projeyi hayata geçirdiğimiz 2 yıllık süreçte toplamda 52 bin TL’ye yakın elektrik satışı gerçekleştirdik. GES tesisimize ek olarak kurduğumuz 3 atölye ve laboratuvar ile de hem ilçemiz öğretmenlerine, hem de okulumuz öğrenci ve mezunlarına ‘yenilenebilir enerji’ alanında mesleki eğitimler veriyoruz. Çok değerli katkılarından dolayı TEK Enerji firmasına teşekkür ediyoruz. Diğer eğitim kurumlarına, başka kuruluşlara örnek olması açısından da deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız” diye konuştu.