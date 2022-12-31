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Balıkesir'de öğrencilere ulaşımda 'büyük' müjde

GÜNDEM 31.12.2022, 15:45
Balıkesir'de öğrencilere ulaşımda 'büyük' müjde

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öğrencilerin 2022-2023 Eğitim - Öğretim yılında ulaşım masraflarına 25 milyon liralık destek sağlayacak.BALIKESİR (İGFA) - Öğrenci Dostu Şehir Balıkesir’in inşası noktasında birçok projeyi hayata geçiren Türkiye’nin en genç Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’dan öğrencilere büyük ulaşım desteği geliyor. Başkan Yılmaz 2022 yılının son meclis toplantısında öğrenciler için büyük müjdeyi verdi.  Geçtiğimiz yıl 4,5 TL olan KYK-Kampus Hattı sefer ücretini, öğrencilere özel hazırlanan abonman tarifeleriyle 2.80 TL’ye kadar düşüren Başkan Yücel Yılmaz, bu kez de öğrencilere 2022-2023 Eğitim - Öğretim yılı için yaklaşık aylık olarak 3 milyon lira, eğitim öğretim süresi sonuna kadar da 25 milyon TL’lik ulaşım desteği sağlayacak. 1 Ocak itibariyla yürürlüğe girecek tarife kapsamında, ilçeler arası mesafe ve biniş oranlarına göre hesaplanan 16 hatta, BALKART kullanan öğrenciler için yüzde 40 ile yüzde 75 arasında indirim yapılacak.

MÜJDEYİ BAŞKAN YILMAZ VERDİ

Hedeflerinin; erişilebilir, ekonomik, yolcu memnuniyeti esaslı toplu ulaşım hizmeti olduğunun altını çizen Başkan Yılmaz, “ Biz ise Eylül ayında; geçen yıl 4,5 TL olan KYK-Kampüs Hattı sefer ücretini, 2,80 TL’ye kadar indirdik. Şimdi yeni bir müjde vermek istiyorum; 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize aylık yaklaşık 3 milyon lira olmak üzere; eğitim öğretim yılının sonuna kadar ortalama 25 milyon TL ulaşım desteğinde bulunuyoruz. Bu uygulama ile ilgili çalışmalara 1 Eylül’de başlamıştık. 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan yeni uygulama ile özel işletilen minibüslerde; yüzde 40’tan yüzde 75’e varan indirimler yapıyoruz. Aradaki fark Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. tarafından sübvanse edilecek. Hayata geçirdiğimiz bu uygulama; öğrencilerimize ve ailelerine aylık yaklaşık 600 TL’ye varan bir destek demek. Listede adı olmayan ilçelerde esnaflarımız ile görüşmelerimiz devam ediyor. Görüşmeler sonuçlandığında da bilgi vereceğim” dedi.

İNDİRİM UYGULANACAK HATLAR VE ESKİ-YENİ FİYATLAR

Savaştepe – Balıkesir 23 TL’den 10 TL’ye, İvrindi – Balıkesir 18’TL’den 8 TL’ye, Kepsut – Balıkesir 17’TL’den 7 TL’ye, Kepsut – Dursunbey 35,5’TL’den 18 TL’ye, Dursunbey – Balıkesir 40’TL’den 20 TL’ye, Susurluk – Balıkesir 20’TL’den 10TL’ye, Susurluk-Bandırma 26 TL’den 13 TL’ye, Erdek – Bandırma 12 TL’den 6 TL’ye, Karşıyaka – Tatlısu – Bandırma 12 TL’den 6 TL’ye, Gönen – Bandırma 23 TL’den 11,50 TL’ye, Manyas – Bandırma 23.50 TL’den 11,75 TL’ye, Manyas-Gönen 17.50 TL’den 8,75 TL’ye, Bigadiç – Balıkesir 28 TL’den 10 TL’ye, Bigadiç Çağış Kampüs 16 TL’den 4 TL’ye, Sındırgı – Balıkesir 30 TL’den 18 TL’ye, Sındırgı – Bigadiç 19 TL’den 10 TL’ye, Balya-Balıkesir 25 TL’den 12,50TL’ye, Havran-Burhaniye 9TL’den 5 TL’ye, Havran -  Edremit 5.5 TL’den 3 TL’ye düştü.

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