Balıkesir'de mantar üretimine büyük destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kültür Mantarı Yetiştiriciliği kursunu tamamlayan 35 kursiyere 10 ton kompost ve 250 torba üst toprak dağıttı.BALIKESİR (İGFA) - Kırsalda üreticilerin üretim ve pazarlama imkanlarına destek olmayı sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, mantar üretimini teşvik etmek için 2021 yılında Karesi Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Mantar Yetiştiriciliği Kursu’nda kursiyerlerin mantarcılığa ilk adımı atması ve üretimin desteklenmesi amacıyla 2 ton 500 kilogram kompost, 1 ton 170 kilogram üst toprak ve diğer ürünlerle beraber toplam 4 ton malzeme desteği yapmıştı.

Bu yılda Karesi Halk Eğitim Merkezi ve Burhaniye Şehit İlyas Arslan Halk Eğitim Merkezi’nde Kültür Mantarı Yetiştiriciliği kursunu tamamlayan kursiyerlere 10 ton kompost ve 250 torba üst toprak dağıtımı daha yapıldı. Toplamda 14 ton mantar üreticisine malzeme desteğinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin üretim altyapısını güçlendiriyor, üreticinin kazanması için çabalıyor.

Kompost ve torba üst toprak dağıtımı törenlerine; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, Körfez Koordinatörü Kazım Arslan ve üreticiler katıldı.