Balıkesir'de kar teyakkuzu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yarın beklenen kar yağışına karşı her koşulda görevini yapabilmek için tüm önlemlerini aldı.BALIKESİR (İGFA) - 7/24 teyakkuzda bekleyen bin 399 personel ve 539 araç ile 1 dakika içinde aksiyon alabilecek şekilde şehrin dört bir yanında hizmet verecek olan Büyükşehir Belediyesi, sokaktaki can dostların bakımını da aksatmadan sürdürecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki Pazar günü beklenen kar yağışının şehir genelinde olumsuz bir etki yaratmaması amacıyla tüm hazırlıklarını tamamladı. Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla gerekli tüm önlemleri alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir genelinde; 539 araç, bin 399 personel ile 1 dakika içerisinde aksiyon alabilecek şekilde 7/24 teyakkuzda bekliyor. Bu sayede vatandaşların ihtiyaçları zorlu hava koşullarında dahi aralıksız olarak karşılanabilecek. Alanında, Balıkesir’deki en yaygın ve en güçlü teşkilat olarak güçlü bir şekilde kışa hazır olan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (BAKOM), yaşanması olası olumsuzluklarda toplu taşıma seferlerinin aksamaması için gerekli önlemleri alan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri ile şehrin muhtelif alanlarında kontroller gerçekleştirilecek Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de her koşula hazırlıklı bir şekilde görevinin başında bekliyor.

