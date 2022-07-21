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Balıkesir'de 4,6 deprem... İstanbul ve Bursa ile çevre illerde de kuvvetli hissedildi
GÜNDEM 21.07.2022, 18:51
Kayıtlara Balıkesir'in Gönen ilçesi olarak geçen merkez üssü Tahtalı Mahallesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.BURSA (İGFA) - AFAD'ın verilerine göre merkez üssü Balıkesir'in Gönen ilçesinde deprem oldu.
Saat 18.44'te 4,6 büyüklüğünde kaydedilen deprem yerin 12,32 kilometre derinliğinden geldi.
İstanbul ve Bursa ile çevre illerinde de kuvvetli hissedilen depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi'ne göre 4,8 olarak kaydedildi.
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