Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydetti.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.27'de yaşanan sarsıntının Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yaşandığı ve yerin 7,01 kilometre derinde olduğu kaydedildi.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1585218732187701251