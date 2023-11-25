Son Dakika

Balıkesir Dalış Köyü ekonomiye can suyu olacak

GÜNDEM 25.11.2023, 16:00
Balıkesir Dalış Köyü ekonomiye can suyu olacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Gömeç’te inşa ettiği Dalış Köyü, açılış için gün sayıyor.BALIKESİR (İGFA) - Türkiye’nin ilk Dalış Köyü’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hem Balıkesir hem de Gömeç’in ekonomisi için çok kıymetli bir yatırımı daha devreye aldıklarını söyledi. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; sahillerinde çok sayıda mavi bayrağın dalgalandığı, her yıl binlerce turisti ağırlayan Balıkesir’i dalış turizmi için cazibe merkezi haline getirecek proje ve yatırımları hayata geçiriyor. Deniz ve güneş turizmi dendiğinde akla ilk gelen yerlerden biri olan, aynı zamanda dünyanın eşsiz güzellikteki dalış noktalarına ev sahipliği yapan Balıkesir’de; Büyükşehir tarafından inşa edilen “Gömeç Dalış Köyü”nün açılışı için geri sayım başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, geçtiğimiz yıl Ekim ayında açılışı yapılan Balıkesir’in değerleri ile mitolojik kahramanların sergilendiği “Su Altı Heykel Galerisi”ni de kapsayan Dalış Köyü’ndeki çalışmaları inceledi. Başkan Yılmaz’a Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam eşlik etti. 

ÇALIŞMALAR SONA ERİYOR

Büyükşehir Belediyesi; Gömeç İlçesi’nde mavi bayrağın dalgalandığı Güvercin ve Martı koyları ile Karaağaç, Pelitköy İçmeler ve mavi bayraklı Pelitköy Bağlarburnu Sahili’ni kapsayan alanda Dalış Köyü inşasını tamamlamak üzere. Dalış Köyü projesi kapsamında oluşturulacak Su Altı Akademisi’nde sportif dalışlar, kurumsal dalışlar, bilimsel dalışlar, engelli dalışları, teknik dalışlar ve arama kurtarma eğitimleri verilecek. Ayrıca fotoğraf atölyeleri, cankurtaran yarışları, triatlon yarışları ve yelken yarışları başta olmak üzere birçok atölye ve aktivite yapılacak. 

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Altyapısı ve yüzölçümü açısından Türkiye’nin ilk dalış merkezi olma özelliğini taşıyan tesis, engelli vatandaşların kullanımı göz önüne alınarak planlandı. Dalış Köyü, tüm dalıcı eğitim seviyelerinde uluslararası sertifika alma imkanı sunacak. Doğal taş ve ahşap kullanılarak çevreyle uyumlu bir şekilde inşa edilen eğitim biriminin yanı sıra proje alanında 400 metrelik halk plajı, 9 bin metrekarelik çadır kamp alanı, 2 bin 500 metrekarelik dinlenme ile 2 bin 500 metrekarelik sosyal donatı alanları ve restoran yer alacak. Çalışmalar Gömeç Belediyesi ile işbirliği halinde sürdürülüyor. 

TATİL SEZONU UZAYACAK

Karağaç’ta, yapımı tamamlanan Eğitim Birimi’nde incelemeler yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hedeflerinin turizmi 12 aya yaymak olduğunu vurgulayarak, “Biz şehrimize aşığız. Şehrimizi tüm değerleriyle dünyaya tanıtmayı ve ekonomisini güçlendirmeyi istiyoruz. Balıkesir’imizin her ilçesi, kendine özgü değerleriyle ön plana çıkabilecek, marka olabilecek bir potansiyele sahip. Şehrimizin her ilçesine ayrı bir fonksiyon vermek istiyoruz. Gömeç’te tatil sezonunu uzatmayı hedefliyoruz” dedi.

ŞEHİR EKONOMİSİNE DEĞER KATACAK

Dalış Köyü’nün Gömeç’in ekonomisi için de oldukça kıymetli bir yatırım olduğunu belirten Başkan Yücel Yılmaz, “İlçeye çok değer katacağına inandığımız Dalış Köyü’nü Türkiye’nin hizmetine açıyoruz. İddia ediyorum; Türkiye’nin en güzeli. Dünyada da fonksiyonları açısından en önemli dalış merkezlerinden biri olacak. Dalış Köyü Gömeç’e hem de Balıkesir’e çok değer katacak. Tüm Türkiye’deki itfaiyecilerin hem eğitiminden tutun dalış ile ilgili çalışmalar yapmak isteyenlere eğitimlerin verileceği bir yer.  Tam donanımlı, uluslararası standartlarda bir yer yaptık” açıklamasında bulundu. 

İLÇELERİ ENTEGRE EDİYORUZ

Balıkesir’in Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, tüm ilçeleri turizm açısından birbirine entegre eden adımları attıklarını belirtti. Yılmaz, “Buraya dalış yapmak için gelecek misafir, Havran’a gidip Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Seyit Onbaşı ile görüştüğü müzeyi gezecek, orada tarihi yağ fabrikalarını ziyaret edecek. Ayvalık’a geçip balık yiyecek, merkezde alışveriş yapacak, Bigadiç’te güvecin tadına bakacak, İvrindi’den kuzusunu alacak, cam seyir terasına gidecek. Mekik gibi bunun alt yapısını dokuyoruz. Hepsini beraber planlıyoruz” dedi. 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Kasımpasa 13 19
8. Antalyaspor 12 18
9. Hatayspor 13 17
10. Rizespor 12 17
11. Ankaragücü 13 16
12. Gaziantep FK 13 15
13. Karagümrük 12 14
14. Sivasspor 12 14
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 13 11
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 13 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 13 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 13 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 13 20
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 13 17
10. Adanaspor 13 15
11. Ahlatçı Çorum FK 12 14
12. Manisa FK 12 14
13. Boluspor 13 14
14. Şanlıurfaspor 13 14
15. Ümraniye 13 13
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 12 11
18. Giresunspor 12 9
19. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 13 31
2. Liverpool 13 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Nottingham Forest 12 13
15. Fulham 12 12
16. Bournemouth 12 9
17. Luton Town 12 6
18. Sheffield United 12 5
19. Everton 12 4
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 14 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Rayo Vallecano 14 21
9. Las Palmas 13 18
10. Valencia 13 18
11. Getafe 13 16
12. Deportivo Alaves 14 15
13. Osasuna 13 14
14. Sevilla 12 12
15. Villarreal 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 14 7
20. Almeria 13 3