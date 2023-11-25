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Balıkesir Büyükşehir’den öğretmenlere müjde

GÜNDEM 25.11.2023, 15:30
Balıkesir Büyükşehir’den öğretmenlere müjde

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere müjde üstüne müjde verdi.BALIKESİR (İGFA)  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatı ile öğrencilerin ardından şimdi de öğretmenlere ulaşım desteği veriyor. Bandırma İlçesinde; Bandırma, Manyas, Erdek, Marmara ve Gönen’deki öğretmenler ile bir araya gelen Başkan Yücel Yılmaz 24 Kasım Öğretmen Günü müjdesi verdi. Başkan Yılmaz, “24 Kasım Öğretmenler Günü itibariyle tüm öğretmenlerimizin seyahatlerine indirimler yapıyoruz. Örneğin; Bandırma’dan Balıkesir’e giden bir öğretmenimiz 130 lira ücret ödüyordu. Bu tarifeye yüzde 69 oranında indirim yaparak ulaşım ücretini 40 liraya düşürdük ve bundan sonra sürekli böyle olacak. Aradaki farkı da Büyükşehir Belediyesi olarak sübvanse ederek şoför esnafımızı da mağdur etmiyoruz. Öğretmenlerimiz kimlik kartlarıyla alacağı akıllı kartla Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerde indirimli binecek. İkinci müjdem de Balıkesir’in çeşitli yerlerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan OnHann otellerde, OnHann Restoranlarda ve Balbucks’ta. Yine akıllı kartlarını göstererek buralardan yüzde 20 yararlanacaklar, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

17 BİN 689 ÖĞRETMEN FAYDALANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 801 İlkokul, Ortaokul ve Lise ve bu okullarda görev alan 15 bin 225 Öğretmen, özel okul, kreş, etüt merkezi gibi 169 özel eğitim kurumunda görev yapan 2 bin 69 öğretmen, farklı müdürlüklerde görevli 395 usta öğretici olmak üzere toplamda 17 bin 689 öğretmene yüzde 59 ile yüzde 76 oranında indirim yapıldı.

İL GENELİNDE ÖĞRETMENLERİMİZE UYGULANACAK ÜCRET İNDİRİMİ

Öğretmenler Büyükşehir’e ait Toplu Taşıma araçlarımızdan 11.00 TL biniş ücreti ödeyerek ulaşım hizmetinden yararlanırken bu ücret üzerinden yüzde 40.91 indirim uygulanarak 6,50 TL ücret ödeyerek faydalanacak. Esnaf tarafından işletilen Dolmuş Taksi ve Minibüslerde 13.00 TL biniş ücreti ödeyerek ulaşım hizmetinden yararlanırken bu ücret üzerinden yüzde 30.77 indirim uygulanarak 9,00TL ücret ödeyerek faydalanabilecekler.

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