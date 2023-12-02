Balıkesir Büyükşehir Meclisi’nde bütçelerde oy birliği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin 2024 yılı bütçeleri belli oldu. Tüm bütçeler meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir’in bütçesi 12 milyar olarak belirlenirken, ilçe belediyeleri de dâhil, Balıkesir 23 milyar 452 milyon 583 bin 431 liralık bir bütçeyle yönetilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı 2. Birleşimi’nde Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 2024 Mali Gelir Gider Bütçe ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporları görüşülerek Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi bütçesi 12 milyar olarak belirlenirken, ilçe belediyeleri ile birlikte Balıkesir’in 2024 yılı gelir bütçesi toplamda 23 milyar 452 milyon 583 bin 431 lira olarak belirlendi.