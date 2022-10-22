Balıkesir Büyükşehir manevi değerlere sahip çıkıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yok olmaktan kurtarılan Fatma Sultan Türbesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşların ziyaretinde açıldı. Başkan Yücel Yılmaz, Balıkesir’in her yerindeki kadim şehircilik anlayışını, tarihin ve medeniyetin tüm unsurlarını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.BALIKESİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’in tarihi ve manevi kimliğini öne çıkaran çalışmaları titizlikle sürdürüyor. İl genelinde tarihi yapıları restore ederek geleceğe kazandıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Fatih Sultan Mehmet'in Halası, Zağnos Mehmet Paşa'nın eşi Fatma Sultan ile kızı Sitti Hatun’un kabirlerinin bulunduğu Fatma Sultan Türbesi’nde başlattığı restorasyon çalışmalarını tamamladı. Altıeylül İlçesi Halalca ve Ovaköy kırsal mahalleleri arasında yıllardır harap bir halde bulunan Fatma Sultan Türbesi’nin restorasyon projesi Altıeylül Belediyesi tarafından hazırlandı, restorasyon çalışması da Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüldü. Türbenin restorasyonun yanı sıra ziyarete gelecek vatandaşlar için alana tuvalet, abdesthane ve mescitte inşa edildi.

DUALAR İLE AÇILDI

Halalca Mahallesi’nde kılınan Cuma namazının akabinde; Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı ve Vali Vekili Metin Arslanbaş, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, İl Müftüsü Celal Sürgeç ve mahalleliler türbenin açılışına katıldı. İl Müftüsü Celal Sürgeç’in yaptığı duayla vatandaşların ziyaretine açılan türbenin açılış kurdelesini Başkan Yücel Yılmaz; il protokolü ve restorasyonda görev alanlarla birlikte kesti.

GEÇMİŞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

“Osmanlıya nasıl can verdiyse bu topraklar, Cumhuriyetimize da aynı gücü vermiştir” diyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Tesisin yapımına katkılarından dolayı ustasından Büyükşehir ekibine ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Geçmişine sahip çıkmayan geleceğine sahip çıkamaz” dedi.

RESTORE EDİLEN BASİT BİR TÜRBE DEĞİL

“Geçmişine sahip çıkanlar geleceğine de sahip çıkar” diyen AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran “Restore edilen basit bir türbe değil. Çok önemli bir türbe. Eserlerimize sahip çıkıyoruz. Türbenin restorasyonun yapılmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’dan Allah razı olsun, buraları çok güzel olmuş” dedi.

MEDENİYETİMİZİN TÜM UNSURLARINI ORTAYA ÇIKARIYORUZ

Erken Osmanlı döneminin mimari özelliklerini taşıyan Fatma Sultan Türbesi’nin açılışında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Balıkesir’in her yerindeki kadim şehircilik anlayışını, tarihimizin ve medeniyetimizin tüm unsurlarını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Başçeşme Mezarlığı, Şeyh Lütfullah Cami, Zağanos Paşa Cami ve şimdi Fatma Sultan Türbesi. Yürüttüğümüz Puşide Projesi kapsamında 33 türbemizdeki puşideleri değiştirdik. 120’ye yakın çeşmenin bakım ve restorasyonunu yaptık. 28 tane tarihi yapıyı restore ettik, şuanda tamamlanmak üzere. Amacımız bu kadim şehrin özgüvenini yükseltmek. Her zaman insana değer veren, uzlaşı içinde yaşayan, merhametli bir şehir Balıkesir. Ben Balıkesirli olmaktan ve bu şehre hizmet etmekten gurur duyuyorum. Türbenin restorasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

RESTORASYON ÇOK GÜZEL OLMUŞ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin tarihi kimliğini ortaya çıkaracak bütünlük arz eden projelerle günümüze miras kalan yapıların geleceğe taşınması konusunda proje ve yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, “Hayırlı uğurlu olsun, güzel bir açılıştayız. Bizim için tarihe sahip çıkmak çok önemli. Fatma Sultan Türbemizin restorasyonu çok güzel olmuş. Bu projeyi düşünen, yapan, bugün bu hale getiren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.