Balıkesir Büyükşehir'in su kardeşi Ağrı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ağrı Belediyesi arasında ‘Su Kardeşliği’ protokolü imzalandı. Protokol sayesinde iki belediyede tecrübe paylaşımları yapacak.BALIKESİR (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ağrı Belediyesi arasında “Su Kardeşliği” protokolü imzalandı. Su Kardeşliği Protokolü; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği” ve “Teknik Usuller Tebliği”nde belirtilen hedef değerlere ulaşan, su kayıpları azaltılması konusunda önemli çalışmalar yürüten, teknik bilgisi yüksek belediyeler ile su kayıp oranları yüzde 40'ın üzerinde olan ve su kaynakları açısından hassasiyeti olan belediyeler arasında imzalanıyor.

SU EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETİLMELİ

Su Verimli Kentler ve Belediye Su Kardeşliği Programı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla Bakanlık’ta gerçekleştirildi. Kentlerde bütüncül, verimli ve sürdürülebilir su yönetimi anlayışının değerlendirildiği programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, suyun en iyi şekilde yönetilmesi ve verimliliğinin sağlanması gereken bir konu olduğuna vurgu yaptı.

Su Kardeşliğinin suda verimliliği artırma, kentlerin tecrübelerini paylaşmalarını ve daha bilinçli olmalarını sağlayacak bir zemin oluşturduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, “Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’nın yürütücülüğünde belediyeler arasında bir kardeşlik bağı kuruyoruz. İmzaladığımız protokoller, şehirlerimiz için hayırlı olsun” dedi.

10 BİN 86 TESİS HİZMETE GİRDİ

Programda bir konuşma gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayatın devamı, insanın refahı ve ekonomik kalkınma için, suyun vazgeçilmez olduğunu belirtti. İklim krizinin, su yönetiminin daha titizlikle yürütülmesini zorunlu kıldığını belirten Bakan Yumaklı, su verimliliği hakkında Bakanlık olarak, yürütülen çalışmalardan bahsederek “Son 21 yılda; su alanında, 1 trilyon 265 milyar liralık yatırımla 10 bin 86 tesisi hizmete aldık. Bu yaptığımız çalışmalar ile suyun verimli kullanılması için önemli eserlere imza attık” dedi.

SÜNGER ŞEHİR MODELİ YAYGINLAŞTIRILACAK

Bakan İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Su Verimliliği Seferberliği'ni başlattıklarını hatırlatarak, bu zamana kadar yaptıkları çalışmalar ve mevzuat düzenlemelerine ilişkin bilgi verdi. Su kayıplarının azaltılması, alternatif su kaynaklarının artırılması ve sünger şehir modelinin yaygınlaştırılması için belediyelerle çalışmalar planladıklarını aktaran Yumaklı, su kayıplarının 2033'e kadar yüzde 25'e, 2050'ye kadar yüzde 10'a kadar düşürülmesini hedeflediklerini söyledi.