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Balıkesir Büyükşehir'e 'süreklilik' ödülü

GÜNDEM 08.10.2022, 14:00
Balıkesir Büyükşehir'e 'süreklilik' ödülü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği’nin 21’incisini düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda “Süreklilik” ödülü kazandı.BALIKESİR (İGFA) - Prof. Dr. Metin Sözen’in adına verilen yarışmada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Karesi ve Altıeylül İlçesi’ndeki 7 çeşmenin restorasyonu, Ertuğrul Camisi Restorasyonu, Fatma Sultan Türbesi Restorasyonu, Karesi İzci Evi Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, Zağnos Paşa Meydanı Çevresi Sokak ve Cephe Sağlıklaştırma Restorasyonu, Karesi İlçesi Dumlupınar Mahallesi’ndeki Tescilli Yapının Onarımı, Marmara İlçesi’nde Mezarlık Alanının Çevre Düzenlemesi ile Mezar Taşlarının Rölöve ve Restorasyon Projesi, Bigadiç İlçesi Oğul Paşa Türbesi Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, Karesi İlçesi Kurtuluş Çeşmesinin Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, Savaştepe İlçesi Çarşı Camisinin Onarımı projeleriyle “Süreklilik” ödülü kazandı. 

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