Balıkesir Büyükşehir'den üreticiye süt otu desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 35 ton süt otu tohumunu çiftçiyle buluşturan Büyükşehir, bu yıl desteğini 100 tona çıkararak üreticinin maliyetini azalmasına ve daha çok kazanmasına destek oluyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; üreticilerin elini güçlendirerek daha çok verim alması ve kazanç elde etmesi amacıyla tarımsal desteklerine devam ediyor. Çiftçilere; fide, fidan, tarım alet ekipmanları, damızlık koç, ana arı, kovan, mera ıslahları gibi birçok alanda destekler veren Büyükşehir Belediyesi, yem bitkisi üretiminde Türkiye’de ilk 5’te olan Balıkesir’de üreticilere, protein bakımında zengin olduğu için süt verimini artıran süt otu (ryegrass) dağıtmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Paşaalanı Mahallesi’nde bulunan ek hizmet binasının bahçesinde gerçekleştirilen dağıtım töreninde; 2 bin üreticiye yüzde 60’ı ithal, yüzde 40’ı yerli olmak üzere toplamda 100 ton süt otu tohumu dağıtıldı. Geçtiğimiz yıl 35 ton yüzde 65 hibe ile dağıtılan süt otu tohumu miktarı bu yıl 100 tona çıkarıldı.

“MARKALAŞAMAMA PROBLEMİ ORTADAN KALKTI”

Balıkesir gibi kırsal mahallenin çok olduğu şehirde hemen hemen her ay çiftçilere destek verilmesini çok önemli bir hizmet olarak gördüklerini dile getiren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan “Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar çeşitli, bol ve kaliteli ürüne sahipken markalaşamama problemini ortadan kaldıran başkanımızı tebrik ediyorum. Milletvekillerimizin sayesinde Coğrafi İşaret Tescil Belgeleri de almaya başladık. Şehrimizde bu güzel hizmetlerde emeği olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

ŞİMDİYE KADAR Kİ DESTEKLERİN TOPLAMININ 5 KAT FAZLASI DAĞITILDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteğin kırsal mahallelerdeki üreticiler için çok değerli ve önemli olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan “Karkas üretiminde Türkiye 3’üncüsüyüz. Bu hayvanların yetişmesinde kullandığımız yemi dışarıdan almak yerine, kendimiz üretmemiz gerekiyor. Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa, şimdiye kadar dağıttığımız tohum miktarının beş kat fazlasını dağıttık. Türkiye’nin en büyük jeotermal serası Büyükşehir Belediyemiz ve vekillerimiz sayesinde Balıkesir’de kurulacak.” dedi.

“ŞEHRİMİZİN BEREKETİNİ ARTIRIYORUZ”

Balıkesir’in bereketini artırmak için birçok hizmet ve yatırımı hayata geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Çiftçilerimizin maliyetini azaltmak amacıyla tohum dağıtımları yapıyoruz, iyi uygulamalara dair eğitimler düzenliyoruz. Bu işler doğru yapıldığında bereketi herkese yansıyor. Gerçekleştirdiğimiz tanıtım faaliyetleriyle; Balıkesir Kuzusunu, 50 çeşit peynirimizi, balımızı ve daha birçok ürünümüzü duymayan kalmadı. Çiftçilerimize her alanda destekler sağlıyoruz. Hayvancılığın gelişmesi amacıyla yaklaşık 5 bin dönüm mera alanının ıslahını tamamladık. Maliyeti azaltıp, çiftçilerimizin rekabet ortamında öne çıkmasını sağlıyoruz. Kırsal mahallerimizde ortak alanlara selektör makinesi ve salça makinesi dağıtımı yaptık. Akılcı bir belediyeyiz, planlı ve etkili işler gerçekleştiriyoruz. Doğru işlerle şehrimizin bereketini artırmaya çalışıyoruz.” dedi.

KÜÇÜKBAŞ ÜRETİCİLER İÇİN “KOÇ İSTASYONU” PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Süt otu tohumunun hayvancılık yapan üreticiler için gerçek bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz “Tarım İl Müdürlüğümüz ile birlikte bölgemizin ihtiyaç duyduğu ürünleri belirleyerek destekler veriyoruz. Hep birlikte çalışarak güzel sonuçlar alıyoruz. Küçükbaş hayvancılığı çok önemsiyor, meralarımıza sahip çıkıyoruz. Üreticilerimize her zaman destek oluyoruz.” dedi. Küçükbaş üretimi yapan küçük işletmecilere destek olmak amacıyla “Koç İstasyonu” projesini hayata geçireceklerini müjdeleyen Başkan Yılmaz “Koç; 2. ve 3. nesle girdiğinden verimlilik düşüyor. Biz, 500-600 koça bakacağız. Üretici gelecek kendi koçunu bize verecek, gönlüne göre bir tanesini seçerek bizden alacak. Hem hayvanlarımızın nesillerini ve ırklarını korumuş olacağız hem de çiftçimizin verimini artıracağız. Bu istasyon her daim hizmet üretecek. Bunun gibi yüzlerce projemiz var. Burada dağıtılan tohumlar 2 bin çiftçimize ulaşarak hayvanlarımıza yem olacak.” diye konuştu.

“YAKIN ZAMANDA MÜJDELERİMİZ OLACAK”

Çiftçilerle, her zaman birlikte olmaya gayret ettiklerini ifade eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey “Sayın Cumhurbaşkanımız, çiftçilerimizi çok önemsiyor. Tarım Bakanımızla görüştük, yakın zamanda sizler için müjdelerimiz olacak. Mazot ve gübre konusunda da çalışmalarımız var. Balıkesir olarak çok güzel gidiyoruz. Hem ülkemize hem insanlarımıza hem de dünyaya anlatabilecek hikâyelerimiz var. Birlik beraberlikle şehrimizin her zaman daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, HAYKOOP Başkanı Faruk Özen, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çiftçiler katılım gösterdi.