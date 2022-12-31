Balıkesir Büyükşehir'den 'tarihi' proje

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ali Hikmet Paşa Meydanı’ndaki tarihi şadırvan restorasyonu ile meydan düzenleme çalışmalarını tamamlıyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 10 Aralık tarihinde restorasyon ve çevre düzenlemesine başladığı Ali Hikmet Paşa Meydanı’ndaki tarihi şadırvanda çalışmaları tamamlamak üzere. Balıkesir tarihinin ve medeniyetinin tüm unsurlarını ortaya çıkarmak için il genelinde birçok restorasyon çalışmasının startını veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi İlçesi’ndeki tarihi 19. yüzyıla dayanan şadırvanın orijinal boyutlarında birebir restorasyonun yapılmasını sağladı.

BAŞKANDAN SUCUK EKMEK

Gece gündüz soğuk havada çalışan işçilere sürpriz hazırlayan Başkan Yılmaz, kendi elleriyle çalışanlara sucuk ekmek ikram etti. Başkan Yılmaz, “Havanın soğuk olmasına rağmen gece gündüz çalışmaları duraklatmadan ter akıttığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Şehrimize tarihimizi bu eller geri getiriyor, elleriniz dert tasa görmesin. Söz verdiğimiz gibi çalışmalarımızı yılbaşından önce tamamlıyoruz. Meydanımız araç ve yaya trafiğine açılacak” dedi.