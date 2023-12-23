Balıkesir Büyükşehir'den örnek toplu taşıma filosu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 58 yeni aracın hizmete alımını gerçekleştirdi.BALIKESİR (İGFA) - 2019 yılından bu yana toplu taşımada kullanılmak üzere toplamda 209 aracı hizmete alan Balıkesir Büyükşehir, Türkiye’nin en genç toplu taşıma araç filosuna sahip belediyelerinden bir tanesi konumunda.

220 hatta, bin 394 seferle günlük ortalama 33 bin yolcu taşıyan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu 20 ilçesine hizmet edecek şekilde yenileyerek her geçen gün toplu ulaşımı daha güvenli, kaliteli ve konforlu hale getiriyor. Türkiye’de, büyükşehir belediyeleri içerisinde toplu taşıma araçları filosu yaş olarak en genç belediyelerden bir olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bugün hizmete aldığı 58 toplu taşıma aracı da dâhil olmak üzere 2019 yılından bu yana toplamda 209 yeni aracı hizmete alarak vatandaşların hizmetine sundu.

Hizmete alım töreni gerçekleştirilen 58 adet otobüsün;12 adeti 26 oturan, 76 ayakta yolcu kapasitesine sahip 12 metre uzunluğunda olan birim adet fiyatı 3 milyon 750 bin TL, 36 adedi araç 25 oturan, 36 ayakta yolcu kapasitesine sahip 8,5 metre uzunluğunda birim adet fiyatı 2 milyon 750 bin TL, 10 adeti ise; 55 oturan yolcu kapasitesine sahip ilçeler ve şehirlerarası seyahate uygun 12 metre uzunluğunda birim adet maliyeti 5 milyon 734 bin TL olarak satın alındı.

1 MİLYAR LİRALIK KAMU YARARI

Yeni alımlarla birlikte 2019 yılından bu yana 209 yeni aracı bünyesine katan Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada kullanılmak alınan araçlara yaklaşık 500 milyon liralık yatırım yaptı. Önceden gerçekleştirdiği sipariş ve ödemelerle günümüz değeri 1,5 milyar lira olan araçlar, 3’te 1’i fiyatına alınarak kamu yararı sağlandı.