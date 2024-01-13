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Balıkesir Büyükşehir'den kar teyakkuzu

GÜNDEM 13.01.2024, 17:00
Balıkesir Büyükşehir'den kar teyakkuzu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi son değerlendirmelerini yaparak teyakkuzda bekliyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir için aralıklı kar yağışı uyarısında bulunulmasının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla tüm hazırlıklarını tamamladı. Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla gerekli önlemleri alan Büyükşehir Belediyesi; kalifiye personeli ve güçlü araç filosuyla 7/24 teyakkuzda bekliyor. Kendi sorumluluğunda olan ana arterler ve caddelerde gerekli işlemleri yapmak için hazır olan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca 20 ilçede, ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarında ihtiyaç dâhilinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi koordinesinde destek sağlıyor. Yaşanacak olumsuzluklarda toplu taşıma seferlerinin aksamaması için gerekli önlemleri alan Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ve şehrin muhtelif alanlarında kontroller gerçekleştirilecek Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de her koşula hazırlıklı bir şekilde görevinin başında bekliyor.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Bakım ve Onarım Şefi olarak görev yapan İsmail Hakkı Özdek “Kış tedbirleri kapsamında 4 bin ton tuzumuz hâlihazırda bulunuyor. 23 adet tuzlama ve küreme kamyonumuz, 45 adet iş makinemiz, 6 ilçe şantiyemiz 1 merkez şantiyemiz olmak üzere tüm personelimiz 24 saat teyakkuz halindeyiz. Bu kapsamda kolluk kuvvetlerimiz, ilçe belediyelerimiz, Karayolları, sağlık kuruluşları ve BAKOM üzerinden gelen ihbarlar doğrultusunda hareket ediyoruz. 24 saat olacak şekilde nöbetlerimiz devam etmektedir.”

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