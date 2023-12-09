Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir'den BALŞARJ hizmeti

GÜNDEM 09.12.2023, 16:15
Balıkesir Büyükşehir'den BALŞARJ hizmeti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BALPARK, Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla otoparkları son teknoloji ekipmanlarla donatıyor.BALIKESİR (İGFA) -  Otoparkların tamamını güvenlik kameralarıyla donatan, kapalı otoparklarda boş-dolu peron bilgilendirme sinyalizasyon sistemlerinin kurulumlarını yapan BALPARK, elektrikli araçları şarj etmek amacıyla BALŞARJ İstasyonlarını devreye alıyor. 

4 kapalı, 1 teknolojik, diğerleri açık ve cadde üstü olmak üzere 50 lokasyonda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak otopark hizmeti veren BALPARK, otoparkları Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla son teknoloji ekipmanlarla donatılıyor. Balıkesir halkına daha konforlu ve güvenli otopark hizmeti sunmak amacıyla yenilikleri takip eden Büyükşehir Belediyesi iştiraki BALPARK tüm otoparklarında güvenlik kamerası kurulumlarını tamamlayarak 7/24 izlenebilir hale getirdi. Şehirde yerli araç TOGG ve diğer elektrikli araçların yaygınlaşması dolayısıyla da bir ihtiyaç haline gelen elektrikli şarj istasyonlarını da otoparklarına kazandırmaya başlayan BALPARK, BALŞARJ’ların kurulumuna Zağnos Paşa Camisi Meydanı Yeraltı Otoparkından başladı. 

İL GENELİNDE 72 NOKTADA HİZMET VERECEK

2023 yılı sonuna kadar 12 tanesi faaliyete alınacak olan BALŞARJ İstasyonları, 2024 yılının sonuna kadar il genelinde 72 noktada devreye alınmış olacak. Acelesi olup, hızlı şarj etmek isteyen vatandaşlar için hızlı şarj cihazı (DC), zamanı olan vatandaşlar için de normal şarj cihazı (AC) otoparklarda hizmet verecek. Vatandaşların yoğunlukla vakit geçirdiği; Avlu Yaşam Merkezi ile Ahmet Edip Uğur Gençlik Kültür ve Aktivite Merkezi’ne de BALŞARJ İstasyonu kurulumu yapılacak. 

PARK EDERKEN BÜYÜK KOLAYLIK

Ayrıca Zağnos Paşa Camisi Meydanı Yeraltı Otoparkı ile Koca Seyit Otoparkında boş-dolu peron bilgilendirme sinyalizasyon sistemlerinin kurulumları tamamlayan BALPARK, vatandaşların boş yerleri tespit etmesini kolaylaştırdı. 

İLK ARAÇ ARALIK SONUNDA ŞARJ EDİLECEK 

Balıkesir Toplu Taşıma AŞ Otogarlardan ve Otoparklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İhsan Tezcan “Yücel Yılmaz Başkanımızın direktifleriyle gelişen teknoloji ve çağın gerekliliklerini yakalamak adına BALPARK olarak elektrikli şarj istasyonlarımızı devreye almak için gerekli altyapı çalışmalarını başlattık. Aralık ayı sonunda ilk aracımızı şarj etmeye başlayacağız.” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 15 40
2. Fenerbahçe 14 37
3. Beşiktaş 14 26
4. Kayserispor 14 26
5. A.Demirspor 15 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Kasımpasa 15 21
9. Rizespor 14 21
10. Hatayspor 14 18
11. Karagümrük 15 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Sivasspor 14 15
14. Gaziantep FK 14 15
15. Konyaspor 14 14
16. Samsunspor 15 14
17. Pendikspor 14 13
18. Başakşehir 14 12
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 14 26
4. Bandırmaspor 15 26
5. Bodrumspor 15 25
6. Gençlerbirliği 14 24
7. Sakaryaspor 14 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 15 19
10. Erzurumspor 14 18
11. Ümraniye 15 18
12. Manisa FK 14 17
13. Boluspor 14 16
14. Adanaspor 14 15
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 14 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Arsenal 15 36
2. Liverpool 16 35
3. Aston Villa 15 32
4. M.City 15 30
5. Tottenham 15 27
6. M. United 15 27
7. Newcastle 15 26
8. Brighton 15 25
9. West Ham United 15 24
10. Chelsea 15 19
11. Brentford 15 19
12. Fulham 15 18
13. Wolves 15 18
14. Crystal Palace 16 17
15. Bournemouth 15 16
16. Nottingham Forest 15 13
17. Everton 15 10
18. Luton Town 15 9
19. Burnley 15 7
20. Sheffield United 15 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 38
2. Girona 15 38
3. Barcelona 15 34
4. Atletico Madrid 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 15 26
7. Real Betis 15 25
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Valencia 16 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Villarreal 15 16
13. Deportivo Alaves 16 16
14. Osasuna 15 15
15. Sevilla 14 13
16. Cadiz 15 12
17. Mallorca 15 11
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 15 4